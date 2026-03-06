A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO CHIUSURA SVINCOLO DI MEINA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO CHIUSURA SVINCOLO DI MEINA
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Meina, per chi proviene da Gravellona Toce, prevista dalle 7:00 alle 18:00 di lunedì 9 marzo.
In tale orario, rimane confermata la chiusura del suddetto svincolo, in entrata verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arona.