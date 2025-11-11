A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, la chiusura del tratto Borgomanero-Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 14 alle 600 di sabato 15 novembre, sarà effettuata dalle 22:00 di goiovedì13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia.