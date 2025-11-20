A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA

Roma, 20 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre.

In tale orario sarà regolarmente aperto il tratto Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce e, di conseguenza, regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, mentre sarà chiuso il tratto Borgomanero-Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia.