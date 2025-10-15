A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA

Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre.

In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole, verso Gravellona Toce.

Non saranno pertanto raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.