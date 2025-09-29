A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Alessandria/Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre.

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà necessario chiudere, sulla stessa A26, il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona (km 0+000) e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole (km 45+300), verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.