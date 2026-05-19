A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggioe e dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Si precisa che l’area di servizio “Stura est” sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, mentre l’area di servizio “Turchino est” sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.