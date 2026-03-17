A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire il transito di trasporti eccezionali, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di questa sera, martedì 17, alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, saranno chiuse le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, situate rispettivamente nel tratto compreso tra Ovada e Masone e tra Masone e l’allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova.

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Turchino ovest”, situata nel tratto compreso tra Masone e l’allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova.