A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce.
In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229;
-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso il tratto Arona-Ornavasso, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare allo svincolo di Ornavasso;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiuso il tratto Ornavasso-Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Ornavasso, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.