A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 27, alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio.

Resta confermata, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.