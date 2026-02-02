A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sono state annullate le seguenti chiusure:

-annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova, che era prevista dalle 21:00 alle 22:00 di questa sera, lunedì 2 febbraio;

-annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 5:00 di martedì 3 febbraio.

Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure notturne previste nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, di seguito indicate, per lavori di manutenzione gallerie:

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e, inoltre, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Masone/Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.