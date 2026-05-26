A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI MEINA E TRATTO GRAVELLONA-BAVENO VERSO GENOVA

Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A26, di seguito indicate: -dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in entrata in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno.