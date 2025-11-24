A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAVENO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 24, alle 6:00 di martedì 25 novembre.

Restano confermate, come da programma, le seguenti chiusure, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie:

-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto Baveno-Arona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare ad Arona, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SS34, la SP 229 e la SP142 e rientrare in A26 ad Arona.