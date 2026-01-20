A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 20 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio.

Di conseguenza, saranno regolarmente raggiungibili le aree di parcheggio e le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.

Rimane confermata la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 gennaio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Non saranno, pertanto, raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.