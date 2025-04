A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Carpugnino, in uscita da Gravellona Toce, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 aprile. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A26, per lavori di manutenzione dei pali luce, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, in entrata verso Genova.

In alternativa si consiglia di entrare a Baveno;

-dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova.

In alternativa si consiglia di entrare a Carpugnino;

-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di uscire a Carpugnino;

-dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire a Carpugnino.