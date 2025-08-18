A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 18 agosto 2025 – E’ stato aggiornato il programma delle chiusure, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, previste nelle notti di mercoledì 20 e di venerdì 22 agosto, come di seguito indicato:
dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 20 agosto;
dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 22 agosto:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Gravellona Toce, per lavori di manutenzione delle gallerie.
Rimarranno contestualmente chiuse le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.