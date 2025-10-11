A26 GENOVA VOLTRI-GRAELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;
-nelle tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Borgomanero, al km 153+400 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino.