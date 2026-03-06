A26 GENOVA VOLTRI-GRAELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4. RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A26
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 9 E MARTEDI’ 10 MARZO, CON ORARIO 22:00-6:00
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-saranno chiusi i rami di immissione sulla A4, per chi proviene da Genova e da Gravellona, in direzione di Torino, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici dello svincolo.
In alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Biandrate e rientrare dalla stessa stazione verso Torino.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO
Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A26, verso Genova.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Biandrate, in A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Vercelli est.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 MARZO
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Romagnano Sesia, in A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Greggio.