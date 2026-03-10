A26 GENOVA VOLTRI-GRAELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4

RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A26

Roma, 10 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 10, alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, del Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, da Genova e da Gravellona, in direzione di Torino.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12marzo, sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A26, verso Genova.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Biandrate, in A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Vercelli est;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Romagnano Sesia, in A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Greggio.