A26 GENOVA VOLTRI-GARVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova;

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” e le aree di parcheggio “Tagliolo ovest”, “Le Betulle ovest” e “Broglio ovest”, saranno chiuse dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre.

Di conseguenza, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure e percorrere poi la viabilità ordinaria per raggiungere Ovada/Masone.

Chi è diretto verso Genova, potrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, verso il capoluogo ligure;

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” e le aree di parcheggio “Tagliolo ovest”, “Le Betulle ovest” e “Broglio ovest”, saranno chiuse dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre.

Di conseguenza, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure e percorrere poi la viabilità ordinaria per raggiungere Ovada/Masone.

Chi è diretto verso Genova, potrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, verso il capoluogo ligure.