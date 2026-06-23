A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CONFERMATE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A10-D26 VERSO GRAVELLONA TOCE. AGGIORNATO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO STURA EST

Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Si precisa che, l’area di servizio “Turchino est”, tra l’allacciamento A10 e Masone, sarà chiusa con orario 21:00-6:00, mentre l’area di servizio “Stura est”, tra Masone e Ovada, sarà chiusa con orario 19:00-6:00, anche per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;

-nelle due notti di giovedì 25 e venerdì 26 giugno con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.