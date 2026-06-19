A26 GENOVA GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAVENO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A26 GENOVA GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAVENO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
– dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare ad Arona;
– dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i soli veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare a Baveno.
Per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SP142 e successivamente la SP229 per poi rientrare a Baveno;
– dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare ad Arona;
– dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i soli veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare a Baveno.
Per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SP142 e successivamente la SP229 per poi rientrare a Baveno.