A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno;

-nelle due notti di giovedì 25 e venerdì 26 giugno con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, le aree di parcheggio e le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate all’interno del suddetto tratto, non saranno raggiungibili dalle 21:00 alle 6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.