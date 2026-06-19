A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE-MASONE E MASONE-ALLACCIAMENTO A10 GENOVA-SAVONA.
A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE-MASONE E MASONE-ALLACCIAMENTO A10 GENOVA-SAVONA.
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e l’ammodernamento delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova.
Di conseguenza, le aree di parcheggio e l’area di servizio “Stura ovest”, situate all’interno del suddetto tratto, non saranno raggiungibili.
Il traffico verrà deviato obbligatoriamente verso la D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure e potrà raggiungere Masone/Ovada.
Si potrà raggiungere Genova percorrendo anche la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova;
-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova;
-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento per la A10 Genova-Savona, verso Genova.
Di conseguenza, le aree di parcheggio e l’area di servizio “Stura ovest”, situate all’interno del suddetto tratto, non saranno raggiungibili con orario 21:00-5:00;
-dalle 23:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova.
Di conseguenza, le aree di parcheggio e l’area di servizio “Stura ovest”, situate all’interno del suddetto tratto, non saranno raggiungibili.
Il traffico verrà deviato obbligatoriamente verso la D26 Diramazione Predosa-Bettole dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure e potrà raggiungere Masone/Ovada.
Si potrà raggiungere Genova percorrendo anche la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.