A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Ovada in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.

Potrà essere utilizzata anche la stazione di Masone, solo in entrata verso Alessandria/Gravellona e in uscita per chi proviene da Genova, in considerazione della chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.