A23 UDINE-TARVISIO: PROVVEDIMENTI PER L’AGEVOLAZIONE DEI TRANSITI VEICOLARI IN OCCASIONE FESTIVITA’ AUSTRIACA DELLA PENTECOSTE

Roma, 22 maggio 2026 – In occasione della festività della Pentecoste, che si celebra in Austria lunedì 25 maggio, per agevolare i flussi di traffico in uscita dall’Italia saranno adottati provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli e sarà previsto, da parte della Direzione di Tronco di Udine e del Compartimento di Polizia Stradale, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, nella giornata di lunedì 25 maggio, in considerazione del divieto di transito dei veicoli pesanti in territorio austriaco, i veicoli pesanti in uscita dall’Italia, potranno sostare all’interno delle aree di parcheggio e di servizio, presso l’Autoporto di Pontebba e in Zona Industriale di Amaro. In tale giornata, inoltre, per i rientri in Austria, sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media lungo il tracciato della A23 Udine-Tarvisio, dalla tarda mattinata di lunedì 25 maggio, e attese in uscita alla barriera di Ugovizza.

Per tutto il periodo delle attività è stato previsto, dalla Direzione di Tronco di Udine, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica e l’attivazione di un presidio dedicato al soccorso meccanico.