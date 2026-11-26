A23 UDINE-TARVISIO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GEMONA OSOPPO

Roma, 26 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A23 Udine-Tarvisio, sono state annullate le chiusure della stazione di Gemona Osoppo, che erano previste nelle due notti di giovedì 26 e di venerdì 27 novembre, con orario 21:00-4:00. .

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.