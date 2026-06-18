A23 UDINE-TARVISIO: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER TRE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TARVISIO NORD
A23 UDINE-TARVISIO: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER TRE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI TARVISIO NORD
Roma, 18 giugno 2026 – In occasione della quarta tappa “Kranj-Kanjska Gora” del Giro di Slovenia, che si svolgerà sabato 20 giugno, sulla A23 Udine-Tarvisio, sarà necessario chiudere lo svincolo di Tarvisio nord, in uscita per chi proviene dall’Austria, dalle 12:00 alle 15:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.
In alternativa, uscire al precedente svincolo di Arnoldstein, in territorio austriaco, e proseguire lungo la SS13 Pontebbana, in direzione Udine, per raggiungere le diverse località.