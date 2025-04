A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI TARVISIO NORD

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, nelle cinque notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Tarvisio nord, in uscita per chi proviene dal confine di Stato, per consentire lavori di manutenzione del ponte di svincolo.

In alternativa, uscire allo svincolo di Arnoldstein, in territorio austriaco, proseguire sulla statale 83 fino al valico di frontiera di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per raggiungere le diverse località.