A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA PONTEBBA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA PONTEBBA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Pontebba sud”, nelle cinque notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Pontebba, per chi proviene da Tarvisio.
In alternativa, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Tarvisio nord, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio “Zollamt-Arnoldstein”, sulla A2, in territorio austriaco, fino alla riapertura di Pontebba.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.