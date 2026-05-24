A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRATTO CARNIA-PONTEBBA VERSO TARVISIO

Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba.

Si precisa che le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse nei seguenti giorni e orari:

-dalle 12:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio;

-dalle 12:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio;

-dalle 12:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio.