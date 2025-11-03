A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PONTEBBA-TARVISIO NORD VERSO TARVISIO

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione gallerie, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord, in direzione del confine di Stato.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fella est”; si precisa che l’area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa dalle 12:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 e dalle 12:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, potranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare in A23 a Tarvisio nord.

I veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, dovranno sostare obbligatoriamente presso il Piazzale Interporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.