A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PONTEBBA-TARVISIO NORD VERSO TARVISIO

Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord, in direzione del confine di Stato.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Fella est” e l’area di parcheggio “La Foresta est”.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, potranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare in A23 a Tarvisio nord.

I veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, dovranno sostare obbligatoriamente presso il Piazzale Interporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.