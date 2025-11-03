A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 verso Gemona, SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio, SS52 Carnica verso Tolmezzo e rientrare in A23 a Carnia.