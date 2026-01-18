A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GEMONA OSOPPO-CARNIA VERSO TARVISIO

Roma, 18 gennaio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, verso Tarvisio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 Osovana verso Gemona, SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e SS52 Carnica verso Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.