A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTEBBA, GEMONA OSOPPO E CARNIA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTEBBA, GEMONA OSOPPO E CARNIA
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in uscita per chi proviene da Udine, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.
In alternativa si consiglia di uscire a Carnia, percorrere la SS52 Carnica verso Udine e la SS13 Pontebbana per raggiungere le diverse località;
-dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in uscita per chi proviene da Udine, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.
In alternativa si consiglia di uscire a Carnia, percorrere la SS52 Carnica verso Udine e la SS13 Pontebbana per raggiungere le diverse località;
-dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 4:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, in entrata verso Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP49 Osovana verso Gemona, la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e la SS52 Carnia in direzione Tolmezzo ed entrare in A23 a Carnia;
-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 4:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Carnia, in entrata verso Udine, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Udine, la SP49 Osovana verso Osoppo ed entrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.