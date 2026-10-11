A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE PONTEBBA
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE PONTEBBA
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, sarà chiusa la stazione di Pontebba, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
– dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 4:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Pontebba, verso Udine, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo.
In alternativa, entrare in A23 a Carnia, dopo aver percorso la SS13 Pontebbana verso Udine e la SS52 Carnica in direzione Tolmezzo;
-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Pontebba, per chi proviene da Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Tarvisio nord e proseguire sulla SS13 Pontebbana, per raggiungere le diverse località.
I veicoli pesanti, invece, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”;
-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 4:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Pontebba, per chi proviene da Udine, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo.
In alternativa, anticipare l’uscita a Carnia, percorrere la SS52 Carnica verso Udine e la SS13 Pontebbana, per raggiungere le diverse località.
I veicoli pesanti diretti al confine di Stato, dovranno sostare obbligatoriamente presso il piazzale Interporto di Pontebba;
-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Pontebba, per chi proviene da Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Tarvisio nord e proseguire sulla SS13 Pontebbana, per raggiungere le diverse località.
I veicoli pesanti, invece, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.