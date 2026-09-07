A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI UDINE NORD
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI UDINE NORD
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Udine nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 4:00 di martedì 8 settembre, sarà chiusa in entrata verso Udine;
-dalle 22:00 di martedì 8 alle 4:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Udine.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Udine sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.