A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PONTEBBA

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto di svincolo, sarà chiusa la stazione di Pontebba, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22.00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Udine, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica in direzione Tolmezzo ed entrare in A23 a Carnia;

in uscita per chi proviene da Tarvisio, i veicoli leggeri dovranno uscire a Tarvisio nord e proseguire sulla SS13 Pontebbana, in direzione delle località di proprio interesse; i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto.

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Tarvisio.

In alternativa, i veicoli leggeri dovranno uscire a Tarvisio nord e proseguire sulla SS13 Pontebbana, in direzione delle località di proprio interesse; i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto.