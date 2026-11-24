A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GEMONA OSOPPO
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GEMONA OSOPPO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 4:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Tarvisio, entrare alla stazione di Carnia, dopo aver percorso la SP49 Osovana verso Gemona, la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e la SS52 Carnica verso Tolmezzo;
in uscita per chi proviene da Udine, anticipare l’uscita alla stazione di Udine nord e percorrere la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio, per raggiungere le diverse località;
-dalle 21:00 di venerdì 27 alle 4:00 di sabato 28 novembre, sarà chiusa in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Udine, entrare alla stazione di Udine nord, dopo aver percorso la SP49 Osovana verso Gemona e la SS13 Pontebbana verso Udine;
in uscita per chi proviene da Tarvisio, anticipare l’uscita alla stazione di Carnia e percorrere la SS52 Carnica verso Tarvisio e la SS13 Pontebbana in direzione Udine, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.