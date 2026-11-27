A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GEMONA OSOPPO
A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GEMONA OSOPPO
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Gemona Osoppo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 4:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Tarvisio: Carnia;
in uscita per chi proviene da Udine: Udine nord;
-dalle 21:00 di martedì 1 alle 4:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Udine: Udine nord;
in uscita per chi proviene da Tarvisio: Carnia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.