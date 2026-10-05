A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO UDINE NORD-UDINE SUD VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di competenza del Comune di Udine, nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Udine nord e Udine sud, verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, percorrere la Tangenziale di Udine e rientrare in A23 alla stazione di Udine sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.