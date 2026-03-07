A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO UDINE NORD-GEMONA OSOPPO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Udine nord e Gemona Osoppo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11marzo, sarà chiuso il tratto Udine nord-Gemona Osoppo, verso Tarvisio.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ledra est”, mentre le aree di parcheggio “Cormor est” e “Rio Gelato est” saranno chiuse dalle 12:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, la SP49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo;

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto Gemona Osoppo-Udine nord, verso Udine.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ledra ovest”, mentre le aree di parcheggio “Rio Gelato ovest” e “Cormor ovest” saranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, immettersi sulla SP49 Osovana e la SS13 Pontebbana verso Udine e rientrare in A23 ad Udine nord.