A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CONFINE DI STATO

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con orario 22:00-4:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l’Austria.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fella est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che l’area di parcheggio “La Foresta est”, sarà chiusa dalle 12:00 di martedì 23 alle 4:00 di mercoledì 24 giugno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, dovranno immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, fino al valico di Coccau, mentre i veicoli pesanti, dopo l’uscita a Pontebba, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’autoporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.