A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CONFINE DI STATO VERSO L’AUSTRIA

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l’Austria.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Fella est” e l’area di parcheggio “La Foresta est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, dovranno immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, fino al valico di Coccau, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso il piazzale Interporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto.