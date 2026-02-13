A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CONFINE DI STATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 16, MARTEDI’ 17 E MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO, CON ORARIO 21:00-4:00

-sarà chiuso il tratto Pontebba-confine di Stato, verso l’Austria.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Tarvisio nord, verso la Svizzera.

L’area di servizio “Fella est”, situata nel suddetto tratto non sarà raggiungibile, mentre l’area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa dalle 12:00 di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, fino alla riapertura del tratto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, i veicoli leggeri diretti in territorio austriaco, dovranno immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, fino al valico di Coccau, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’autoporto di Pontebba, fino alla riapertura del tratto;

per la chiusura dell’entrata di Tarvisio nord, verso l’Austria, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso il confine di Stato, attraversare il valico di Coccau ed entrare in Austria.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 19 E VENERDI’ 20 FEBBRAIO, CON ORARIO 22:00-4:00

-sarà chiuso il tratto compreso confine di Stato-Pontebba, verso Udine.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, in entrata verso Udine.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria, uscire in territorio austriaco, allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, per poi entrare in A23 alla stazione di Pontebba;

per i veicoli pesanti, sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al termine delle attività e comunque fino alla riapertura del tratto;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna, proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino alla stazione di Pontebba, sulla A23, da dove si potrà entrare in autostrada e proseguire verso Udine.