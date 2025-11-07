A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 07 novembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti consecutive di lunedì 10 e martedì 11 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo Ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs Ovest” e “Carnia Ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica in direzione di Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.