A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici delle gallerie, nelle notti di lunedì15, martedì 16, mercoledì17, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine.

Contestualmente non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest” e l’area di servizio “Campiolo ovest”, situate all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, di percorrere la SS13 Pontebbana e la SR52 Carnica e rientrare in A23 a Carnia;