A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di lunedì 30 novembre, martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.