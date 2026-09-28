A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 settembre, con orario 21:00-6:00;

-nelle due notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 21:00-6:00.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Campiolo ovest”; si precisa che le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, saranno chiuse:

-dalle 12:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre;

-dalle 21:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre;

-nelle due notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.