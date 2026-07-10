A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PONTEBBA-CARNIA VERSO UDINE

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 21:30-6:00;

-dalle 21:30 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica verso Udine e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.